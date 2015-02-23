قومي الفلاحين والمنتجين الزراعين يتضامن مع فلاحي ومزارعي السادات ووادي النطرون

أعلن المجلس القومى لشؤن الفلاحين والمنتجين الزراعيين ، عن تضامنه مع مزراعى وفلاحى مدينة السادات ووادى النطرون ، الذين تمت إزاله زراعاتهم ، وتجريف أراضيهم.

وطالب محمد عبد الرحمن رئيس الهيئة التأسيسية للمجلس القومى لشؤن الفلاحين والمنتجين الزراعيين الحكومة المعنية بتقنين أوضاع الفلاحين والمزارعين بالسادات ووادى النطرون ، والنظر إليهم بعين الرأفة والرحمه إذ أنهم أنفقوا على استصلاح تلك الأراضى كل ما يدخرونه من أموال.

ونظم اليوم المئات من فلاحى ومزارعى مدينة السادات ووادى النطرون وقفة احتجاجيه أمام نقابة الصحفييين طالبوا فيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل لوقف إزالة زراعاتهم وتجريف أراضيهم وتسويه مشاكلهم.