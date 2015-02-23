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ثقافة الوادي الجديد: تنفيذ برنامج للأنشطة المدرسية بمدارس المحافظة

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ثقافة الوادي الجديد: تنفيذ برنامج للأنشطة المدرسية بمدارس المحافظة ثقافة الوادي الجديد: تنفيذ برنامج للأنشطة المدرسية بمدارس المحافظة

محافظة الوادي الجديد

بدأ فرع الثقافة الجماهيرية بالوادي الجديد تنفيذ برنامج الأنشطة المدرسية بمدارس المحافظة بكافة مراحلها التعليمية المختلفة، تحت شعار “يوم ثقافي في مدرسة متميزة”.

وقال السيد محسن حسب وكيل فرع ثقافة الوادى الجديد أنه سيتم تنفيذ مجموعة من اللقاءات والندوات والمحاضرات داخل المدارس، كما سيتم تنفيذ مسابقات لنوادي العلوم وقصر ثقافة الطفل، بهدف اكتشاف الموهوبين من الطلاب في مختلف الفنون والمجالات، وذلك بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الثقافة أعدت خطة متميزة لتنفيذ مجموعة كبيرة من الأنشطة الفنية والثقافية على مستوى مراكز المحافظة لنشر الحركة الثقافية.

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