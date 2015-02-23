​بالفيديو .. محافظ أسوان يلتقى برؤساء تحرير الصحف بدول حوض النيل



> أعرب وفد رؤساء تحرير الصحف الرئيسية بدول حوض النيل والجنوب أفريقي عن امتنانهم وسعادتهم بزيارة محافظة أسوان وذلك ضمن زيارتهم لمصر حيث التقي الوفد بمحافظ أسوان مصطفي يسري بحضور عضوي الوكالة المصرية للشراكة منأجل التنمية خالد عبد الحليم ومها محسن.

و أكد المحافظ علي أن أسوان هى بوابة مصر الجنوبية وجسر التواصل لأفريقيا عبر العصور حيث أنها تحمل فى مقوماتها العديد من القواسم المشتركة و التشابه الثقافي والتراثي والشعبى والذى يرتبط بجذوره وانتمائه لإفريقيا تاريخياً وحضارياً.

ولفت إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد للوفد أن مصر فى المرحلة الحالية أصبحت أكثر إنفتاحاً وقرباً لجميع الدول والشعوب الإفريقية ,وهو الذى نراه واقعاً ملموساً فى أسوان التى أصبحت محوراً دولياً للتجارة بين مصر وافريقيا.

وكشف مصطفى يسرى بأن حركة التبادل بين مصر والسودان بعد إفتتاح طريق قسطل حلفا وميناء قسطل البرى زادت بنسبة 60% ووصلت المنتجات المصرية إلى أثيوبيا عبر أسوان.

وسيتم قريباً افتتاح ميناء أرقين البرى وإنشاء طريق توشكى – أرقين- دنقلة فى الجانب الغربى من البحيرة والذى يأتى ضمن الطريق الدولى الإسكندرية كيب تاون بجنوب إفريقيا .

وأوضح بأن هذه الشرايين والنوافذ الجديدة تعكس الاهتمام المصرى حكومة وشعبا لتطوير وتعزيز الشراكة والتواصل مع دول حوض النيل وأشقائها الأفارقة .

وأدار محافظ أسوان حواراً مفتوحاً مع الصحفيين الأفارقة حيث أستفسر أعضاء الوفد عن جهود المحافظة لزيادة معدلات الحركة السياحية و فرص الإستثمار وخاصة أن أسوان إقليم واعد إستثمارياً و لديه العديد من المقومات والمزايا سواء فى توافر الثراوت أو التنوع فى مصادر الطاقة وأيضاً فى توافر البنية الأساسية أو الخدمية.

وطالب وزير مايكل رئيس تحرير جريدة الرأى بجنوب السودان بتكثيف زيارات الوفود الإفريقية لأسوان لأنها تعتبر مركز التواصل بين مصر و شعوب القارة وخاصة بعد عودة مصر للحضن الإفريقى كما أن أسوان لديها العديد من المجالات الخدمية ولاسيما مركز مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب الذى زاره الوفد الصحفى وأنبهر بمستوى الخدمة الطبية الراقية المقدمة.

وفوجئ الوفد بوجود أحد المرضى من دولة أثيوبيا يتلقى العلاج بالمركز وفى نفس اللقاء أشاد الحسن محمد الحسن رئيس تحرير جريدة إرتيريا الحديثة بحسن الإستقبال فى أسوان والذى أعتبرها جسر التواصل والتقارب بين مصر وإفريقيا مؤكداً على أن أسوان ستكون فى المستقبل القريب هى المركز الرئيسى للتعاون بموقعها وقاعدة الإنطلاق نحو تحقيق آفاق جديدة من الوحدة الإفريقية.

فيما أشار خالد عبد الحليم بأن الوفد الصحفى قام بزيارة المعالم السياحية والمزارات الثقافية والإثرية ومنها معابد فيله والمسله الناقصة والسد العالى والقرية النوبية بغرب سهيل .​