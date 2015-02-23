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الجزائر تحبط تهريب متفجرات ومعدات اتصال بالأقمار الصناعية بميناء عنابة من تركيا

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الجزائر تحبط تهريب متفجرات ومعدات اتصال بالأقمار الصناعية بميناء عنابة من تركيا الجزائر تحبط تهريب متفجرات ومعدات اتصال بالأقمار الصناعية بميناء عنابة من تركيا

ميناء عنابة

كشفت مصادر دبلوماسية جزائرية لوكالة أونا أن السلطات الجزائرية أعترضت عمليه تهريب كبرى لمعدات ومتفجرات وأجهزة إتصال بالأقمار الصناعية قادمة من تركيا إلى موانى الجزائر، وأن تحقيقات موسعه تجرى حاليا للتوصل لمرفعه وجهه الشحنة.

وقال المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الشرطة فى ميناء عنابة الجزائري صادرت عدد من الحاويات القادمة من ميناء أنقرة التركى تحتوى على أكثر من 600 ألف عبوة خرطوش ..و150 ألأف من كبسولات من النوع الذى يستخدم فى المتفجرات، وعدد من أجهزة الإتصال التى تعمل بالإقمار الصناعية ..وأجهزة تحديد المواقع.

وأكد المصدر أن السلطات الجزائرية ألقت القبض على مستورد الحاويات وهو جزائرى ينحدر من ولاية باتنه ..ويخضع حاليا للتحقيق للتأكد من علاقته بجماعات إرهابية فى الجزائر أو فى الدول المجاورة أو الجماعات الإرهابية فى ليبيا ..وفحص علاقته بشبكات تهريب سلاح فى الجزائر أو خارجها.

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أونا