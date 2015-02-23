أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

انعقاد المؤتمر العاشر لـ"أطباء الكبد والجهاز الهضمى" لمناقشة علاج "بى"

Google+ Print
انعقاد المؤتمر العاشر لـ"أطباء الكبد والجهاز الهضمى" لمناقشة علاج "بى" انعقاد المؤتمر العاشر لـ"أطباء الكبد والجهاز الهضمى" لمناقشة علاج "بى"
تعقد رابطة أطباء الكبد والجهاز الهضمى بالدقهلية المؤتمر السنوى العاشر للكبد والجهاز الهضمى فى الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو المقبل.

وقال الدكتور محمود البندارى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب المنصورة، إن المؤتمر يناقش المستجدات فى علاج فيروس بى، وكذلك علاج سرطان الكبد والتليف الكبدى ومضاعفاته وكيفية علاجها.

يذكر أن المؤتمر سيعقد عدة محاضرات لتوعية المرضى بالفيروسات الكبدية وخصوصا فيروسى سى وبى.

يشارك فى المؤتمر نخبة من أساتذة الكبد من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة.

استشارى كبد يطالب بتطعيم الأطفال ضد فيروس بى بعد الولادة
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365