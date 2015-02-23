انعقاد المؤتمر العاشر لـ"أطباء الكبد والجهاز الهضمى" لمناقشة علاج "بى"

تعقد رابطة أطباء الكبد والجهاز الهضمى بالدقهلية المؤتمر السنوى العاشر للكبد والجهاز الهضمى فى الفترة من 29 أبريل إلى 1 مايو المقبل.

وقال الدكتور محمود البندارى أستاذ الكبد والجهاز الهضمى بطب المنصورة، إن المؤتمر يناقش المستجدات فى علاج فيروس بى، وكذلك علاج سرطان الكبد والتليف الكبدى ومضاعفاته وكيفية علاجها.

يذكر أن المؤتمر سيعقد عدة محاضرات لتوعية المرضى بالفيروسات الكبدية وخصوصا فيروسى سى وبى.

يشارك فى المؤتمر نخبة من أساتذة الكبد من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة.

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