محافظ البحر الأحمر يلتقى وفدا صينيا لإقامة مهرجان ثقافى بمدينة الغردقة

استقبل ظهر اليوم، اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، وفدا صينيا على رأسه المستشارة الثقافية لسفارة الصين، والمدير التنفيذى للمركز الثقافى الصينى، لبحث إقامة معرض ثقافى صينى بمدينة الغردقة خلال شهر أبريل القادم، والذى يتزامن مع زيارة الرئيس الصينى لمصر.

ومن ضمن الفاعليات المقرر تفعليها فى المهرجان، فرق شعبية لعرض الفلكلور الصينى بحضور وسائل الإعلام الصينية فى رسالة مباشرة للعالم بأجواء الاستقرار فى مصر، كما سيتم إهداء عدد من الكتب والأفلام المترجمة بالعربية والإنجليزية والصينية لقصر ثقافة الغردقة عن الحضارة والثقافة الصينية .

ورحب محافظ البحر الأحمر، بإقامة المهرجان، مؤكدًا أن نقل التليفزيون الصينى للحدث سيكون له مردود عالمى، وخاصة للشعب الصينى، وهى رسالة غير مباشرة للترويج للسياحة فى مصر والبحر الأحمر، مضيفًا:دورنا هو زيادة التواصل والعلاقات المصرية الصينية، وخاصة أنهما أقدم حضارات العالم، لافتًا إلى التعاون المستمر بين مصر والصين فى مجالات مختلفة .

وطالب بأن يكون هناك إتجاها لدراسة عمل رحلات طيران مباشرة للغردقة، ومن ثم يتم من خلالها زيارة الأقصر واسوان.

ومن جانبها أعربت المستشارة الثقافية لجمهورية الصين، عن إمتنانها لاستقبال المحافظ لها، وعن ترحيب أهالى الغردقة، مضيفة: أنها تأتى سنويًا لزيارة الغردقة والتمتع بشواطئها الخلابة، مؤكدًا أنها تتمتع بأماكن سياحية عالمية، وستقوم بدعوة الصينيين لزيارتها وقضاء الاجازات بها.

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