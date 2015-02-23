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مساعد وزير الداخلية: حملات مكثفة لتطهير بنى سويف من الإخوان

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مساعد وزير الداخلية: حملات مكثفة لتطهير بنى سويف من الإخوان مساعد وزير الداخلية: حملات مكثفة لتطهير بنى سويف من الإخوان
قال اللواء الشافعى حسن، مساعد وزير الداخلية لمحافظات شمال الصعيد، إنه فور توليه قطاع شمال الصعيد بدأ العمل فى عدة ملفات عاجلة أهمها القضاء على الإرهاب ونشر الأمن بالمحافظات.

وأشار حسن فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" إلى أنه يتم الآن شن حملات مكثفة لتطهير محافظة بنى سويف من الإخوان والإرهاب مؤكّدًا أن الأمن سيعم على المحافظة وسيتم ضبط كل المخربين ومثيرى الشعب ومرتكبى الأعمال الإجرامية.

وأوضح مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد أنه سيبدأ قريبًا العمل فى الإنشاءات الخاصة بقطاع جديد للأمن المركزى بمديرية أمن الفيوم مؤكدًا أنه تم تخصيص 3 أفدنة وتم اعتمادها من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية واعتماد المبلغ المالى المخصص لهذه الإنشاءات.

وأكد اللواء الشافعى حسن أنه سيتم عمل إنشاءات جديدة بكل مديريات الأمن على مستوى محافظات شمال الصعيد، وسيتم العمل بكل جهد حتى يعم الأمن والأمان.
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