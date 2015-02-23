حملتان لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بكفر الشيخ ودسوق

شن مجلس مركز ومدينة كفر الشيخ بالتعاون مع قوات الأمن حملة مكبرة بقيادة اللواء أحمد الطرابلسى، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بقرية دقلت وطريق كفر الشيخ- الرياض "منشأة الصفا"، تنفيذًا لتعليمات المحافظ لحماية الرقعة الزراعية من التآكل، وتمت مصادرة أدوات ومعدات البناء، وتوقيع الغرامات.

وشهدت العديد من قرى مركز دسوق برئاسة اللواء أحمد بسيونى زيد، رئيس المركز والمدينة، حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وإعادة الأرض إلى حالتها، حيث تم حرثها بمعرفة الإصلاح الزراعى بناء على تكليف رئيس المدينة وتنفيذًا لتعليمات المحافظ.