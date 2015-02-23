بعد 4 سنوات من رحيله عن ميلان، بيرلو: لم أغادر بسبب أليجري

أكد أندريا بيرلو نجم يوفنتوس أنه لم يغادر فريق ميلان عام 2011 بسبب المدرب ماسيميليانو أليجري.

بيرلو والذي انتقل في صفقة حرة موسم 2011-2012 إلى فريق يوفنتوس، أكد أن أليجري مدرب ميلان وقتها لم يكن سببا في مغادرته للنادي.

وصرح صاحب الـ35 عاما لصحيفة "لا ستامبا" الإيطالية قائلا: "غادرت ميلان لأنني أردت ذلك".

واستدرك "هم يقولون نفس الشيء منذ سنوات.. لم تكن بيني وبين أليجري أي مشاكل".

وأضاف "عندما كنت في مستواي المعهود مع ميلان، كنت ألعب دائما".

وكان بيرلو قد ذكر في مذكراته أنه تفاجئ بطلب أليجري منه أن يلعب في وسط الميدان ناحية اليسار، بعيدا عن موقعه المعتاد في الملعب.. مما أدى بعد ذلك لرحيله عن الروسونيري.