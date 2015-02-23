أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الشرطة البرازيلية تعتقل 87 شخصا في أعمال شغب قبل إحدى المباريات

Google+ Print
الشرطة البرازيلية تعتقل 87 شخصا في أعمال شغب قبل إحدى المباريات الشرطة البرازيلية تعتقل 87 شخصا في أعمال شغب قبل إحدى المباريات

(إفي): ألقت الشرطة البرازيلية القبض على 87 شخصا في أعمال شغب وقعت بمحيط ملعب "ألبرتو أوليفيرا" قبيل استضافته لمباراة بين فلومينينزي وفاسكوا دا جاما، ضمن منافسات دوري ولاية ريو دي جانيرو.

ووقعت أعمال الشغب الليلة الماضية بين مشجعي الفريقين، مما أوجب تدخل الشرطة بهدف إعادة الأمن إلى المنطقة المحيطة بملعب "ألبرتو أوليفيرا".

وقال مصدر من الشرطة البرازيلية إن أعمال الشغب أسفرت عن وقوع إصابات، ولكنه لم يكشف عن عددها، واكتفى بالقول إنه قد تم اعتقال 87 شخصا.

وكشفت صحيفة (أو جلوبو) المحلية أن أعمال الشغب بدأت قبل ثلاث ساعات من مباراة فلومينيزي وفاسكوا دا جاما، في إحدى محطات المترو القريبة من الملعب الذي استضاف اللقاء، ثم امتدت إلى محيط الاستاد.

ورغم وقوع هذه الاشباكات، فإن المباراة بين الفريقين أقيمت في موعدها المحدد وانتهت بفوز فاسكوا دا جاما بهدف دون رد جاء عبر ضربة جزاء سددها بنجاح لوان (ق81).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع