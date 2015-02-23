الشرطة البرازيلية تعتقل 87 شخصا في أعمال شغب قبل إحدى المباريات

(إفي): ألقت الشرطة البرازيلية القبض على 87 شخصا في أعمال شغب وقعت بمحيط ملعب "ألبرتو أوليفيرا" قبيل استضافته لمباراة بين فلومينينزي وفاسكوا دا جاما، ضمن منافسات دوري ولاية ريو دي جانيرو.

ووقعت أعمال الشغب الليلة الماضية بين مشجعي الفريقين، مما أوجب تدخل الشرطة بهدف إعادة الأمن إلى المنطقة المحيطة بملعب "ألبرتو أوليفيرا".

وقال مصدر من الشرطة البرازيلية إن أعمال الشغب أسفرت عن وقوع إصابات، ولكنه لم يكشف عن عددها، واكتفى بالقول إنه قد تم اعتقال 87 شخصا.

وكشفت صحيفة (أو جلوبو) المحلية أن أعمال الشغب بدأت قبل ثلاث ساعات من مباراة فلومينيزي وفاسكوا دا جاما، في إحدى محطات المترو القريبة من الملعب الذي استضاف اللقاء، ثم امتدت إلى محيط الاستاد.

ورغم وقوع هذه الاشباكات، فإن المباراة بين الفريقين أقيمت في موعدها المحدد وانتهت بفوز فاسكوا دا جاما بهدف دون رد جاء عبر ضربة جزاء سددها بنجاح لوان (ق81).