هنري: نحن لا ندرك قيمة ما يحققه رونالدو وميسي

(إفي): أشاد اللاعب الدولي الفرنسي المعتزل تييري هنري بالأرجنتيني ليونيل ميسي والبرتغالي كريستيانو رونالدو، وخاصة ميسي الذي لعب معه عندما كان في صفوف فريق برشلونة.

وفي مقابلة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نشرت اليوم الاثنين، قال هنري: "أكن احتراما كبيرا لكريستيانو الذي استطاع الحفاظ على أعلى مستوى لعدة سنوات".

واعترف هنري قائلا: "هناك فرق بين تقديم موسم جيد وبعد أربعة مواسم يعود اللاعب لتقديم موسم جيد آخر، ولكن الحفاظ على هذا المستوى لأعوام متتالية.. أعتقد أننا لا ندرك حقا ما يتم تحقيقه. لذا أكن احتراما كبيرا لرونالدو ولكنني لعبت مع ميسي ومرت علينا لحظات رائعة، تعرضنا للهزيمة وحققنا الفو سويا. لذا أكن احتراما أكبر لميسي".

وأوضح أنه عندما انضم لصفوف النادي الكتالوني في عام 2007 تعرف عن قرب على إمكانيات ميسي: "ليو كان ومازال لاعبا مميزا" والجميع كانوا يعرفون من البدية أنه سيصبح لاعبا استثنائيا "يجب أن نكون سعداء لأننا نراه وهو يلعب، لأنه سيعتزل اللعبة يوما ما وسنفتقده. علينا الاستمتاع بلعبه. منذ المران الأول معه، لفت انتباهي أنه يتوق لتسجيل الأهداف، فعندما يتلقى الكرة لا يفكر سوى في ذلك".