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لاعب إلتشي يعتذر لبيل عن تدخله العنيف

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لاعب إلتشي يعتذر لبيل عن تدخله العنيف لاعب إلتشي يعتذر لبيل عن تدخله العنيف

(إفي): تقدم لاعب وسط إلتشي، آرون نيجيز، باعتذاره عبر (تويتر) الاجتماعية عن تداخله مع الويلزي جاريث بيل لاعب ريال مدريد خلال مباراة الفريقين أمس الأحد، والتي انتهت بفوز الملكي بثنائية نظيفة عززت من صدارته لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وكتب نيجيز باللغة الإسبانية والانجليزية عبر تغريدة له "أريد تقديم اعتذاري لجاريث بيل لتداخلي السيء معه. لم أكن أتعمد ذلك".

جاء تداخل نيجيز مع بيل في الشوط الثاني من اللقاء، عندما اندفع لاعب إلتشي على أرض الملعب لكبح تمريرة لبيل وضرب بقدمه كاحل المهاجم المدريدي، مما جعل حكم اللقاء- إجليسياس فيانويفا- يشهر البطاقة الصفراء لنيجيز.

كما قدم نيجيز تعازيه لأسرة أحد مشجعي إلتشي الذي توفي قبل انطلاق لقاء أمس، وهو شخص عمره 63 عاما وكان يعاني من داء السكري وارتفاع ضغط الدم.

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