نصائح يجب اتباعها قبل علاج تساقط الشعر بالبلازما

أرسلت قارئة تقول:"أنا فتاة أعانى من تساقط الشعر بصورة كبيرة، وقد خضعت لعدد من جلسات الميزوثيرابى دون نتيجة، ومؤخرا قرأت عن علاج تساقط الشعر بالبلازما فهل يعد علاجا ناجحا"

وتجيب عن سؤالها الدكتورة هديل جهاد أخصائية الأمراض الجلدية والعلاج بالليزر قائلة: "البلازما هى مادة من مكونات الدم، وتعمل على نقل المواد والعناصر الغذائية الهامة إلى خلايا الجسم".

ومؤخرا ظهرت تقنية جديدة تعمل على عزل تلك المادة من الدم بواسطة جهاز طبى معين، على أن يعاد حقنها فى الأماكن التى تحتاج إلى تغذية مضاعفة من عناصر الجسم مثل البشرة والشعر.

ولكن على الرغم من نجاح تلك التقنية فى علاج مشاكل الشعر والبشرة، إلا أنها تتطلب الخضوع لبعض الفحوصات الهامة قبل بدء العلاج وأهمها تحليل كامل للدم للتأكد من عدم وجود نقص فى عناصره، أو أمراض معينة كالانيميا وأمراض الدم، والتى تؤثر على كفاءة تلك المادة وتفقدها فائدتها، وبالتالى تفقد العلاج قيمته والنتيجة المرجوة منه، كما يجب أيضا التأكد من مهارة الطبيب الذى يقوم بتلك العملية والحرص على إجراءها على يد المتخصصين.

ما وظيفة البلازما لجسم الإنسان؟