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“الجمل” :مسلمو وأقباط مصر في الخارج معًا ضد الإرهاب.. ومصر أكثر وحدة وقوة وتماسك

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“الجمل” :مسلمو وأقباط مصر في الخارج معًا ضد الإرهاب.. ومصر أكثر وحدة وقوة وتماسك “الجمل” :مسلمو وأقباط مصر في الخارج معًا ضد الإرهاب.. ومصر أكثر وحدة وقوة وتماسك

أصدر الاتحاد الدولى لأبناء فى الخارج منذ قليل بيان شاركت فيه وفود من من المسلمين إخوانهم الأقباط في صلاة في أماكن كثيرة حول العالم لتأبين الشهداء الـ٢١ الذين قتلوا ظلماً وعدواناً مؤخراً في ليبيا.

وفى “رالي نورث كارولينا” توجه عدد كبير من مسلمي الجالية إلي الكنيسة القبطية وعلى رأسهم الدكتور محمد الجمل رئيس الاتحاد الدولي لأبناء مصر فى الخارج والدكتور حمدي سعيد المسؤؤل عن النادي المصري وأخرون.

ورحب الأب ميثاقية بالحضور ،مؤكداً للجميع أن المحبة بين المصريين عميقة جداً وهذه الأعمال الإرهابية لن تزيدنا إلا قوة ووحدة وتماسكاً ،وقد شكر نيافته الرئيس ورئيس المهندس ابراهيم محلب .

وأقرا رسالة السفير محمد توفيق والتي أكدت أن المصريين جميعاً معاً ضد الاٍرهاب ودم الشهداء لن يضيع هباء وأن مصر تحتفظ بحقها دائماً بالرد علي من يعتدي عليه أو علي أي من أبنائها بكل الطرق والوسائل وفي الوقت الذي تحدده مصر.

وأضاءت الكنيسة ٢١ شمعة لكل شهيد تكريماً لهم ،وقد عبر الحضور من المسلمين عن تضامنهم ووقوفهم مع إخوانهم من المصريين الأقباط عبر كلمة ألقاها المهندس عادل فضة .

يذكر أيضا أن وفداً من الاتحاد الدولى لأبناء مصر بالخارج ،قد قدم الأسبوع الماضي رئيس مجلس الأمناء الهندس محمد بدر ولأمين صندوق الاتحاد المهندس مجدي الألفي وأحمد لطفي عضو مجلس الإدارة فى كاتدرائية الأنبا أنطونيوس فى أبوظبى عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة إذ قدموا واجب العزاء فى شهداء الوطن الذى استشهدوا ييد تنظيم داعش الإرهابي.

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