نجمات الأوبرا يقدمن أشهر أغانى أم كلثوم بمسرح الجمهورية .الخميس المقبل

احتفالا بالذكرى الأربعين لرحيل ام كلثوم تقدم فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشى مجموعة من أشهر أغانى كوكب الشرق ،وذلك بالحفل الذى تحيية على مسرح الجمهورية فى الثامنة مساء الخميس 26 فبراير.

وتغنى بالحفل نجمات الموسيقى العربية بالاوبرا . ايناس عز الدين ، رحاب عمر ، نهاد فتحى ،رحاب مطاوع ،ويقدمن أغانى الف ليلة وليلة – بعيد عنك لـ بليغ حمدى ، ثورة الشك – الاطلال لـ رياض السنباطى .

الجدير بالذكر أن دار الاوبرا المصرية تنظم سلسلة حفلات شهرية تحت عنوان كلثوميات تخليداً لسيدة الغناء العربى ام كلثوم ،وذلك ضمن خطتها لإحياء التراث الموسيقى العربي ونشره للأجيال الجديدة والشباب باعتباره جزء أصيل من تاريخ مصر الثقافى والحضارى والجسر الرابط بين الماضى والحاضر والمستقبل .