أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

رئاسة الوزراء التركية تنشر صورًا لمخطط ضريح سليمان شاه الجديد

Google+ Print
رئاسة الوزراء التركية تنشر صورًا لمخطط ضريح سليمان شاه الجديد رئاسة الوزراء التركية تنشر صورًا لمخطط ضريح سليمان شاه الجديد

ضريح سليمان شاه الجديد

نشرت المنسقية العامة لرئاسة الوزراء التركية صورا للتصميم الجديد لضريح جد مؤسس الدولة العثمانية “سليمان شاه” في قرية أشمة السورية غربي ناحية عين العرب (كوباني) شمال شرقي مدينة حلب السورية، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وتبين الصور شكل الضريح الذي سيتم بناؤه، وتبلغ مساحته 8×10 متر مربع وارتفاعه 4 أمتار، أما سقف الضريح فسيكون على شكل قبة، مع نوافذ من كل جانب وباب كبير من الجهة الأمامية، كما سيتم نصب سارية للعلم التركي أمام الضريح. وتوضح الصور مساحات خضراء من العشب تحيط بالضريح من كل جانب. فيما ستشرف القوات المسلحة التركية على تنفيذ أعمال البناء.

يُذكر أن الجيش التركي نفذ عمليتين متزامنتين، مساء السبت الماضي، الأولى لنقل ضريح “سليمان شاه”، جد مؤسس الدولة العثمانية، والجنود الأتراك الذين كانوا يحمون الضريح إلى تركيا، والثانية للسيطرة على منطقة قرب قرية “أشمة”، غرب مدينة “عين العرب” (كوباني) بسوريا، ورفع العلم التركي هناك، تمهيدًا لنقل رفات “سليمان شاه” إليها في وقت لاحق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا