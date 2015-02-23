رئاسة الوزراء التركية تنشر صورًا لمخطط ضريح سليمان شاه الجديد

نشرت المنسقية العامة لرئاسة الوزراء التركية صورا للتصميم الجديد لضريح جد مؤسس الدولة العثمانية “سليمان شاه” في قرية أشمة السورية غربي ناحية عين العرب (كوباني) شمال شرقي مدينة حلب السورية، وذلك حسب ما نشرته وكالة الأناضول للأنباء التركية.

وتبين الصور شكل الضريح الذي سيتم بناؤه، وتبلغ مساحته 8×10 متر مربع وارتفاعه 4 أمتار، أما سقف الضريح فسيكون على شكل قبة، مع نوافذ من كل جانب وباب كبير من الجهة الأمامية، كما سيتم نصب سارية للعلم التركي أمام الضريح. وتوضح الصور مساحات خضراء من العشب تحيط بالضريح من كل جانب. فيما ستشرف القوات المسلحة التركية على تنفيذ أعمال البناء.

يُذكر أن الجيش التركي نفذ عمليتين متزامنتين، مساء السبت الماضي، الأولى لنقل ضريح “سليمان شاه”، جد مؤسس الدولة العثمانية، والجنود الأتراك الذين كانوا يحمون الضريح إلى تركيا، والثانية للسيطرة على منطقة قرب قرية “أشمة”، غرب مدينة “عين العرب” (كوباني) بسوريا، ورفع العلم التركي هناك، تمهيدًا لنقل رفات “سليمان شاه” إليها في وقت لاحق.