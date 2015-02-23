“القصبى” يناشد الأزهر والمفتى والأوقاف بإحياء سنة الرسول للوقاية من الفتن

ناشد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها كل من فضيلة الإمام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية دعوتهم لائمة المساجد على مستوى الجمهورية خاصةً ومساجد المسلمين عامة بإحياء سنة الرسول الكريم “ص” بدعاء النوازل ،وذلك بما نزل فى الآمة الإسلامية والعربية من فتن تتقاذف علينا من كل حد وصوب ممثلة بما يقوم بخ خوارج هذا العصر قتلة الأبرياء والإنسانية وسفاكوا الدماء تنظيم “داعش” الإرهابى وغيرها من التنظيمات الإرهابية ومن نحا نحوهم الذين يريدون ذبح الإسلام بإسم الإسلام وكل دين منهم براء.

وطالب الدكتور القصبى من جهة الاختصاص أن تعمم إصدار لائمة المساجد بالدعاء على تنظيم “داعش” والإرهابيين القتلة بدعاء القنوت فى كل صلاة بأن ينتقم الله عزوجل وأن يرد كيدهم فى نحرهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن ينصر عليهم جيش مصر ويرد عدوانهم عن الإنسانية جمعاء وأن يحفظ الله مصر ورئيسها وجيشها من كل من يريد بنا السوء أن يجعل الله عزوجل تدبيره فى تدميره.

وأوضح رئيس الأعلى للطرق الصوفية أنه لايخفى على علمائنا الأجلاء ،كما ورد عن الإمام “البخارى” فى سنده المتصل عن رسول الله فى قنوته فى الصلوات المكتوبة أياماً عديدة على “بنى قطفان” ولكم فى رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر والدعاء على هؤلاء فهو سلاح ربانى يفتك بهم من حيث لايعلمون.