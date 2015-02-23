أخبار عاجلة

طرح لحوم سودانية بـ75جنيه للكيلو والفراخ بـ25 في المجمعات الاستهلاكية -
صور| الكنيسة تودع «شيخ كهنة» الإسكندرية -
حجي يرد على «التحرير»: لهذا السبب لم نعلن مرشحنا للرئاسة -
صور| انتظام حملة التطعيم ضد «شلل الأطفال» لليوم الرابع بشمال سيناء -
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها -
تعرف على صحتك العامة من لون بولك -
التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

“القصبى” يناشد الأزهر والمفتى والأوقاف بإحياء سنة الرسول للوقاية من الفتن

Google+ Print
“القصبى” يناشد الأزهر والمفتى والأوقاف بإحياء سنة الرسول للوقاية من الفتن “القصبى” يناشد الأزهر والمفتى والأوقاف بإحياء سنة الرسول للوقاية من الفتن

ناشد الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس المجلس الأعلى للطرق الصوفية وشيخ مشايخها كل من فضيلة الإمام شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وفضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية دعوتهم لائمة المساجد على مستوى الجمهورية خاصةً ومساجد المسلمين عامة بإحياء سنة الرسول الكريم “ص” بدعاء النوازل ،وذلك بما نزل فى الآمة الإسلامية والعربية من فتن تتقاذف علينا من كل حد وصوب ممثلة بما يقوم بخ خوارج هذا العصر قتلة الأبرياء والإنسانية وسفاكوا الدماء تنظيم “داعش” الإرهابى وغيرها من التنظيمات الإرهابية ومن نحا نحوهم الذين يريدون ذبح الإسلام بإسم الإسلام وكل دين منهم براء.

وطالب الدكتور القصبى من جهة الاختصاص أن تعمم إصدار لائمة المساجد بالدعاء على تنظيم “داعش” والإرهابيين القتلة بدعاء القنوت فى كل صلاة بأن ينتقم الله عزوجل وأن يرد كيدهم فى نحرهم وأن يأخذهم أخذ عزيز مقتدر وأن ينصر عليهم جيش ويرد عدوانهم عن الإنسانية جمعاء وأن يحفظ الله مصر ورئيسها وجيشها من كل من يريد بنا السوء أن يجعل الله عزوجل تدبيره فى تدميره.

وأوضح رئيس الأعلى للطرق الصوفية أنه لايخفى على علمائنا الأجلاء ،كما ورد عن الإمام “البخارى” فى سنده المتصل عن رسول الله فى قنوته فى الصلوات المكتوبة أياماً عديدة على “بنى قطفان” ولكم فى رسول الله أسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر والدعاء على هؤلاء فهو سلاح ربانى يفتك بهم من حيث لايعلمون.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

صور| للمرة للثانية.. الأهالي يقطعون الطريق العام ببلبيس بعد مصرع سيدة وجنينها

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين

وزير الداخلية المصري يلتقي بنظيره السعودي لبحث التعاون بين البلدين