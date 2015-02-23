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مدير أمن بورسعيد يفاجئ قوات تأمين المجرى الملاحي والأكمنة ويوجه بمحاسبة المقصرين

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مدير أمن بورسعيد يفاجئ قوات تأمين المجرى الملاحي والأكمنة ويوجه بمحاسبة المقصرين مدير أمن بورسعيد يفاجئ قوات تأمين المجرى الملاحي والأكمنة ويوجه بمحاسبة المقصرين

 

المحافظ أثناء جولته المفاجئة

قام اللواء فيصل دويدار – مدير أمن بورسعيد صباح اليوم بمفاجاة خدمات المجرى الملاحى بطريق “بورسعيد – الإسماعيلية” و خدمات الأكمنة والتمركزات الأمنية داخل وخارج المدينة.

ووقف دويدار على أوجه السلبيات من بعض الضباط والأفراد ووجه على الفور بإجراء تحقيق عاجل ومحاسبة المقصرين وعرضهم عليه مساء اليوم، كما تقابل مع عدد من الضباط بالتمركزات الأمنية، وإطّلع على نتائج الحملات الأمنية التي قاموا بها وأمر على الفور بصرف مكافأة للمتميزين منهم تقديرًا لجهودهم، كما فاجئ مدير أمن بورسعيد خدمات قسم شرطة العرب وأثنى على الأداء داخل القسم ووجه الشكر للمأمور وضباط قسم شرطة العرب.

وقد شدد دويدار على ضرورة قيام كلًا ضابط وفرد ومجند بمديرية أمن بورسعيد بدوره على أكمل وجه في مختلف المواقع والظهور بالمظهر اللائق للنهوض بالمنظومة الأمنية ببورسعيد من أجل تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان للمواطنين، كما أكد على أنه سيستمر وقيادات مديرية الأمن في مفاجأة الخدمات في مختلف الأوقات لضمان جدية الأداء الأمني بمختلف المواقع.

بورسعيد – جمال نوفل

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