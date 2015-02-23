مقتل 4 أشخاص فى قصف صاروخ لسجن بالقرب من دمشق

قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية إن صاروخا أصاب سجنا فى ضاحية بالعاصمة دمشق، فقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وأضافت وكالة "سانا" أن هجوم اليوم الاثنين أصاب أيضا ستة وعشرين شخصا، من بينهم طفلا وامرأتين.

وأشارت إلى أن معظم القتلى والمصابين كانوا من الأقارب الذين يزورون ذويهم المسجونين فى سجن عدرا، الذى يقع فى ضاحية شمال شرق دمشق.

واستعادت القوات الحكومية السورية عدرا فى سبتمبر بعد شهور من القتال العنيف مع مقاتلى المعارضة.

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