أخبار عاجلة

التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل 4 أشخاص فى قصف صاروخ لسجن بالقرب من دمشق

Google+ Print
مقتل 4 أشخاص فى قصف صاروخ لسجن بالقرب من دمشق مقتل 4 أشخاص فى قصف صاروخ لسجن بالقرب من دمشق
قالت وكالة الأنباء الرسمية السورية إن صاروخا أصاب سجنا فى ضاحية بالعاصمة دمشق، فقتل أربعة أشخاص على الأقل.

وأضافت وكالة "سانا" أن هجوم اليوم الاثنين أصاب أيضا ستة وعشرين شخصا، من بينهم طفلا وامرأتين.

وأشارت إلى أن معظم القتلى والمصابين كانوا من الأقارب الذين يزورون ذويهم المسجونين فى سجن عدرا، الذى يقع فى ضاحية شمال شرق دمشق.

واستعادت القوات الحكومية السورية عدرا فى سبتمبر بعد شهور من القتال العنيف مع مقاتلى المعارضة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365