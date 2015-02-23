شاهدي أدق التفاصيل في إطلالات نجمات "Oscars 2015"

أقيم الليلة الماضية آخر وأهم احتفالات السجادة الحمراء، وهو حفل الأوسكار لعام 2015، وشاهدنا على سجادته الحمراء أجمل الإطلالات للمرشحات والنجمات الحاضرات.

في السطور التالية اخترنا أجمل 5 إطلالات ظهرت على السجادة الحمراء، وفي الصور نقدم لك أدق التفاصيل في إطلالات 25 نجمة:

- إيما ستون Emma Stone

اختارت إيما ستون فستاناً رائعاً يحمل توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب، وقد زاد لون الفستان المميز وتفاصيله الناعمة من جمال إطلالتها بحيث كانت واحدة من أجمل النجمات الحاضرات.

- روزموند بايك Rosamund Pike

تألقت مرشحة الأوسكار الأنيقة روزموند بايك بفستان أنيق من Givenchy، وقد حققت بذلك أمنيتنا التي ذكرناها في موضوع "من هي الأكثر أناقة بين مرشحات الأوسكار الخمس ؟" حيث لاحظنا ظهورها المتكرر باللونين الأبيض والأسود، ولكنها كسرت قاعدتها بإطلالة حمراء رائعة، وكانت من أجمل النجمات في هذا الحفل.

- فليسيتي جونز Felicity Jones

تألقت فليسيتي جونز بأجمل الإطلالات خلال موسم السجادة الحمراء هذا العام، وقد بدت متألقة كعادتها في حفل الأوسكار بفستان فضي يحمل توقيع دار McQueen.

- مارغو روبي Margot Robbie

ظهرت الممثلة مارغو روبي بإطلالة ساحرة بفستان من Saint Laurent، وأكملت إطلالتها بعقد رائع من Van Cleef & Arpels، وكانت إطلالتها من أجمل الإطلالات هذه الليلة.

- جينيفر لوبيز Jennifer Lopez

بدت جينيفر لوبيز متألقة كالعروس بفستان أنيق من إيلي صعب، كما نسقته بطريقة جميلة مع إكسسوارات بنفس اللون وتسريحة ذيل حصان ناعمة.

وبعيداً عن الإطلالات المفضلة لدينا ظهرت العديد من الإطلالات التي يجب أن نعرضها عليك ، منها إطلالة النجمة Lady Gaga التي جعلت من نفسها أضحوكة الحفل وهي ترتدي قفازات جلدية حمراء مع فستانها الأبيض.

أما لوبيتا نيوينغو Lupita Nyong’o فقد كانت لافتة للأنظار كعادتها في كل حفل إذ اختارت فستاناً مرصعاً بأكثر من 6000 حبة لؤلؤ بتصميم جميل وناعم من Calvin Klein

من ناحية أخرى لاحظنا أن العديد من النجمات اتجهن لإختيار العقود الكبيرة اللافتة مثل كيت بلانشيت Cate Blanchett التي زينت إطلالتها بفستان أسود ضيّق من Magulia وعقد مزين بالأحجار السماوية من Tifany &co، وإطلالة سكارليت جوهانسن Scarlett Johansson التي بدت متألقة بلوك عصري جريء من Versace في حفل الأوسكار لهذا العام وقد أعجبنا بإختيارها المختلف والمتجدد هذه المرة .

كما إعتمدت بعض النجمات الإطلالات الأنثوية الناعمة على السجادة الحمراء كانت مثل مرشحة الأوسكار الأنيقة ريس ويذرسبون Reese Witherspoon بفستان ضيق يظهر رشاقتها وإطلالة كيري واشنطون Kerry Washington بفستان أبيض جميل وبسيط من MiuMiu، بالإضافة إلى غوينث بالترو Gwyneth Paltrow التي اختارت أحد تصاميم Ralph and Russo التي إخترناها ضمن قائمة أمنياتنا لحفل الأوسكار .

شاهدي في الصور أعلاه تفاصيل إطلالات النجمات على السجادة الحمراء لحفل الأوسكار 2015، وأخبرينا برأيك.

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