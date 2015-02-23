قمر لا تكتفِ من تقليد هيفاء؛ وهنا الدليل!

منذ أن دخلت قمر عالم الفن والغناء وقام كثر بتشبيهها بهيفاء وهبي، وحتى أنهم اتهمونها بتقليدها بالشكل، وطريقة تقديم الأغاني، وحتى في أسلوبها في اختيار الملابس، وبعد غياب طويل لقمر عن الساحة الفنية عادت للظهور مجدداً، والمثير للدهشة أنها اختارت أيضاً فستان من Valentino هو نفسه الذي ارتدته هيفاء وهبي منذ عدة أشهر، لكن يبقى التساؤل، هل تعمدت قمر فعل ذلك حتى تثير الأقاويل من حولها وتدفع الصحافة للتحدث عنها، أم أن الموضوع محض صدفة ومجرد تشابه بالأذواق؟ شاهدي الصور وأخبرينا رأيك.