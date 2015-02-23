37 مرشحًا لمجلس النواب بطهطا في سوهاج

قال المستشار عبد المنعم عبد الستار، رئيس محكمة سوهاج الإبتدائية ورئيس لجنة انتخابات مجلس النواب 2015 بسوهاج، أن اللجنة استبعدت 7 مرشحين لعدم تطابق الشروط التي حددتها اللجنة العليا للانتخابات عليهم، وهم مرشح فى دائرة قسم أول سوهاج، ومرشح عن مركز سوهاج، ومرشحان عن مركز طهطا، ومرشح عن مركز طما، ومرشحان عن مركز البلينا، فيما تم قبول أوراق 233 مرشحًا.

وأضاف رئيس لجنة الانتخابات بسوهاج في تصريحات خاصة لـ “ONA” أن محكمة القضاء الإداري بسوهاج بدأت من الأمس الأحد في تلقي طعون المرشحين ولمدة 3 أيام على أن يتم البت في الطعون بعد 5 أيام.

وأشار عبد الستار أن اللجنة انتهت من توزيع الرموز الانتخابية على المتقدمين اليوم، فيما التزمت اللجنة بتخصيص الرموز التي تم توزيعها على القوائم للمرشحين على المقاعد الفردية الذين ينتمون للأحزاب.

وأضاف رئيس لجنة انتخابات مجلس النواب بسوهاج أن عدد الدوائر التي تشملها المحافظة 11 دائرة انتخابية أكبرها الدائرة السادسة، والتي تضم 37 مرشح بعد أن تم استبعاد مرشحان بها، فيما احتلت الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة جهينة أصغر الدوائر، حيث تقدم بها 12 مرشح.

يذكر أن الدائرة السادسة ومقرها مركز شرطة طهطا هي أكبر الدوائر بمحافظة سوهاج من حيث عدد المتقدمين.