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محافظ السويس: تطوير محطات الصرف والمياه وتدعيمها بمعدات جديدة

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محافظ السويس: تطوير محطات الصرف والمياه وتدعيمها بمعدات جديدة محافظ السويس: تطوير محطات الصرف والمياه وتدعيمها بمعدات جديدة
استقبل اللواء العربى السروى محافظ السويس ظهر اليوم بمكتبه المهندس على حسين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، وتم بحث العديد من المشاكل المتعلقة بمجال الصرف الصحى ومياه الشرب بالمحافظة.

وHكد اللواء العربى السروى أن هناك توسعات بمحطات معالجة الصرف الصحى الرئيسية بعتاقة لمضاعفة الطاقة من 130 ألف متر مكعب يوميا إلى 280 ألف متر مكعب يومياً، لمواجهة الزيادة الاستيعابية المستقبلية فى الصرف الصحى بمحافظة السويس.

وأوضح المحافظ أن هناك توسعات فى مجال مياه الشرب من خلال إقامة محطة رفع المياه بمنطقة غرب النفق لتدعيم وضخ المياه لقرى شباب الخريجين والألبان الجديدة، كذلك يتم تطوير المجموعة الرابعة لمحطة قناة السويس بمنطقة الهويس بتكلفة 100 مليون جنيه وبطاقة قدرها 75 ألف متر مكعب يوميا.

وقال المهندس على حسين رئيس الشركة، إنه يتم التنسيق بين الشركة ومحافظة السويس وهيئة قناة السويس والقوات المسلحة للانتهاء من المشروعات الخاصة بمياه الشرب وتطوير المحطات، وسوف يتم عمل خزان مياه إضافى لمدينة السلام لزيادة ضخ المياه بها، كما تم التأكيد على دعم السويس بعدد من المعدات الجديدة من خلال الشركة القابضة خلال الفترة القادمة.

وأكد طلعت عرابى مدير عام فرع الشركة بالسويس أن الشركة تقوم بأعمال الصيانة وتغطية غرف التفتيش بشوارع حى فيصل، مشيراً إلى أنه تم توفير 1500 غطاء، بالإضافة إلى أنه سيتم تدعيم محافظة السويس بعدد 2000 غطاء فى القريب العاجل سوف يتم تركيبهم بعد تنفيذ أعمال الصيانة والتطوير التى بدأت بحى الدلتا والجمهورية بالصباح وسوف يتم تباعا تطهير باقى مناطق بحى فيصل.

حضر اللقاء طلعت عرابى وحمدى عبد الله نائب مدير الفرع وعادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والإعلام بالشركة بالإسماعيلية والمشرف على الخط الساخن 125.

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