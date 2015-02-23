رئيس جامعة الزقازيق يعين قائما بأعمال عميد التربية الرياضية و4 وكلاء

أصدر الدكتور أشرف الشيحى، رئيس جامعة الزقازيق، اليوم قرارا بتكليف الدكتور مدحت محمود عبد العال الشافعى بالقيام بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بنين بالجامعة، لحين تعيين عميدا للكلية.

كما أصدر ثلاثة قرارات بتعيين وكلاء لكلية التربية هم الدكتور أبو المجد إبراهيم مجاهد الشوربجى وكيلا لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد المنعم عبد المنعم محمد السيد وكيلا لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات لهما، أما الدكتورة إيمان فؤاد محمد كاشف فتم تعينها وكيلا لشئون التعليم والطلاب لحين بلوغها السن المقررة قانونا للمعاش.

وكذلك تعيين الدكتورة مرفت السيد إبراهيم السيد عسكر وكيلا لكلية الصيدلة لشئون الدراسات العليا والبحوث لمدة ثلاث سنوات.