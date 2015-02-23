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محافظ سوهاج يمنح المحال والمنشآت المخالفة مهلة 30 يومًا لتوفيق أوضاعها

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محافظ سوهاج يمنح المحال والمنشآت المخالفة مهلة 30 يومًا لتوفيق أوضاعها محافظ سوهاج يمنح المحال والمنشآت المخالفة مهلة 30 يومًا لتوفيق أوضاعها
أصدر الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج كتابًا دوريًا برقم 5 لسنة 2015م، حيث قرر بالنسبة لجميع المحال والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها من المحال التى تقدم خدمة للمواطنين والتى شابتها مخالفات للتراخيص الصادرة لها والاشتراطات الصحية والبيئية واشتراطات الدفاع المدنى والحريق وكذلك المحال التى تدار بدون ترخيص أن يمنحها مهلة مدتها ثلاثين يومًا لتوفيق أوضاعها اعتبارًا من اليوم الاثنين 23 فبراير الجارى.

ووفقًا لقرار المحافظ فإنه فور انتهاء المهلة تقوم الجهات المختصة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع أخذهم بالشدة الرادعة وذلك رغبة من المحافظة فى الارتقاء بمستوى الخدمات بالمحافظة وإظهار المحافظة بالمظهر الذى يليق بها على أن تقوم الوحدات المحلية بالإعلان عن ذلك بمختلف وسائل الإعلام بما فى ذلك الإذاعة المحلية.
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