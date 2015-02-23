محافظة السويس: طرح مشروعات استثمارية بمؤتمر شرم الشيخ توفر فرص عمل للشباب

عقد اللواء العربي السروي محافظ السويس ظهر اليوم اللقاء الدوري بالإعلاميين والصحفيين بمحافظة السويس لتبادل الأفكار حول تنمية السويس وأخر المستجدات علي الساحة المحلية والمشروعات التي يتم تنفيذها علي أرض السويس خلال الفترة الحالية والقادمة ومستقبل السويس ضمن مشروع تنمية منطقة قناة السويس.

وأكد المحافظ أن هناك عدداً من المشروعات في مجالات الرصف والإسكان والصرف الصحي ومحطات مياة الشرب والصحة تم إنجازها خلال الفترة الحالية مؤكداً علي أنه يوجد عدد من المشروعات المستقبلية في عدة مجالات سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة سوف ترتقي بالاقتصاد المصري وتوفر فرص عمالة كبيرة وذلك بعد عرض المخطط العام لمشروع تنمية منطقة قناة السويس والمؤتمر الاقتصادي القادم في 17 مارس بمدينة شرم الشيخ وسيكون هناك نصيباً كبيراً من المشروعات للسويس.

حضر اللقاء رؤساء الأحياء ومديري الطرق والصحة والتعليم والاسكان والشباب والرياضة وجهاز النظافة ومدير الاعلام وعدد كبير من الاعلاميين والصحفيين وأصحاب الصحف المحلية.