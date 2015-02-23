وزير الخارجية العماني يغادر بعد حضور الدورة المشتركة بين مصر واليمن

غادر مطار القاهرة الدولي مساء اليوم وزير خارجية عمان “يوسف بن علوي” متجهاً إلي بلده بعد زيارة سريعة للقاهرة استغرقت ساعات التقي خلالها بنظيره سامح شكري خلال الدورة المشتركة بين مصر واليمن التي عقدت بوزارة الخارجية المصرية مساء اليوم الاثنين.

وأكد وزير الخارجية العماني خلال كلمته أن مصر لها تاريخ عظيم فلولاها لم انتشر الإسلام في إفريقيا ،وما عرفت الأرض المسلمين وتابع مصر منارة الأزهر ويأتي لها المسلم وغير المسلم، موضحاً أن ما فعلته مصر وما تفعله من العرب والمسلمين سيجزيها عنهه عنه الخير.

وأفاد مصدر بالمطار أن وزير الخارجية العماني أنهي إجراءات سفره عبر صالة كبار الزوار، كما غادر علي طائرة خاصة متجهاً إلي عمان كان في وداعه السفير العماني بالقاهرة .