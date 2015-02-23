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تطوير محطات الصرف والمياه وتدعيم السويس بمعدات جديدة

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تطوير محطات الصرف والمياه وتدعيم السويس بمعدات جديدة تطوير محطات الصرف والمياه وتدعيم السويس بمعدات جديدة

محافظ السويس

 استقبل اللواء العربي السروي محافظ السويس ظهر اليوم بمكتبه المهندس علي حسين رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة ، وفي اللقاء تم بحث العديد من المشاكل المتعلقة بمجال الصرف الصحي ومياه الشرب بمحافظة السويس.

وأكد اللواء العربي السروي  أن هناك توسعات بمحطات معالجة الصرف الصحي الرئيسية بعتاقة لمضاعفة الطاقة  من 130 الف متر مكعب يوميا الى 280 الف متر مكعب يومياً لمواجهة الزيادة الاستيعابية المستقبلية في الصرف الصحي بمحافظة السويس .

وأكد المحافظ أن هناك توسعات في مجال  مياه الشرب من خلال اقامة محطة رفع المياه بمنطقة غرب النفق لتدعيم وضخ المياه لقرى شباب الخريجين والألبان الجديدة ، كذلك يتم تطوير المجموعة الرابعة لمحطة قناة السويس بمنطقة الهويس بتكلفة 100 مليون جنيه  وبطاقة قدرها 75 ألف متر مكعب يوميا.

ومن جانبه أكد المهندس علي حسين رئيس الشركة انه يتم التنسيق بين الشركة ومحافظة السويس وهيئة قناة السويس والقوات المسلحة  للانتهاء من المشروعات الخاصة بمياه الشرب وتطوير المحطات وسوف يتم عمل خزان مياه اضافي لمدينة السلام لزيادة ضخ المياة بها ، كما تم التأكيد على دعم السويس بعدد من المعدات الجديدة من خلال الشركة القابضة خلال الفترة القادمة .

واكد طلعت عرابي ان الشركة تقوم باعمال الصيانة وتغطية غرف التفتيش بشوارع حي فيصل ، مشيراً إلي انه تم توفير 1500 غطاءاً بالإضافة إلي أنه سيتم تدعيم محافظة السويس بعدد 2000 غطاءاً  في القريب العاجل سوف يتم تركيبهم بعد تنفيذ اعمال الصيانة والتطوير التي بدأت بحي الدلتا والجمهورية بالصباح وسوف يتم تباعا  تطهير باقي مناطق بحي فيصل .

حضر اللقاء طلعت عرابي مدير عام فرع الشركة بالسويس وحمدي عبد الله نائب مدير الفرع وعادل عبد المنعم مدير عام العلاقات العامة والاعلام بالشركة بالاسماعيلية والمشرف على الخط الساخن 125 .

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