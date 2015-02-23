وفد رؤساء شركات السياحة الأمريكية يزور معبدي الأقصر والكرنك بالأقصر

زار 25 من رؤساء كبرى الشركات السياحية الأمريكية وعدد من مندوبي وسائل الإعلام اليوم معبدي الأقصر والكرنك علي هامش مؤتمر منظمي الرحلات التي انطلقت فعالياته أمس الاحد بحضور وزيري السياحة والآثار.

وأشاد الوفد الأمريكي خلال تفقده للمعبدين بالإجراءات الأمنية المتخذة لتأمين السياح والزائرين.

في سياق متصل دعت “أنيتا مينديرتا”، مسئولة التسويق في منظمة السياحة العالمية، خلال مرافقته للوفد الأمريكي السياح من جميع أنحاء العالم لزيارة مصر، مشيرة إلى أن هذه الزيارة سيكون مردود طيب علي معدلات تدفق السياح الأمريكان لمصر.

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