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مطار القاهرة يستقبل 261 مصريا عائدين من ليبيا فى رابع رحلات مصر للطيران

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مطار القاهرة يستقبل 261 مصريا عائدين من ليبيا فى رابع رحلات مصر للطيران مطار القاهرة يستقبل 261 مصريا عائدين من ليبيا فى رابع رحلات مصر للطيران
استقبل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، طائرة للطيران القادمة من تونس والتى تقل 261 راكباً مصرياً عائدين من ليبيا إلى الحدود التونسية، نظراً لسوء الأوضاع الأمنية هناك.

وأوضح مصدر بالمطار، أن طائرة مصر للطيران على متنها 261 راكبا فى رابع الرحلات التى نظمتها الشركة الوطنية لمصر للطيران لنقل المصريين القادمين من ليبيا إلى القاهرة، بالتنسيق بين وزارة الطيران المدنى ووزارة الخارجية، وبالتعاون مع السلطات التونسية.

وقامت شركة ميناء القاهرة الجوى بتوزيع وجبات على المصريين العائدين من الخارج، وجارى إنهاء إجراءات وصولهم من قبل فريق من ضباط الجوازات، مع فحص حالتهم الأمنية للتأكد من عدم وجود أى عناصر مندسة بين القادمين أو متهربين من أحكام قضائية.

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مصر 365

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