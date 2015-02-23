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شهود عيان: مسلحون يقيمون أكمنة جنوب الشيخ زويد ورفح

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شهود عيان: مسلحون يقيمون أكمنة جنوب الشيخ زويد ورفح شهود عيان: مسلحون يقيمون أكمنة جنوب الشيخ زويد ورفح
قال شهود عيان من أهالى مناطق الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، إن مسلحين يستقلون سيارتين دفع رباعى وسيارة ملاكى، أقاموا أكمنة على طرق متفرقة جنوب الشيخ زويد ورفح قبل قليل، وقاموا بتفتيش واستطلاع هوية المسافرين على الطرق من الأهالى، بحثا عن مطلوبين إليهم من الأهالى.

وبحسب شهود العيان، فإن المسلحين سبق لهم اليوم بعمل استعراض مسلح فى منطقة الشيخ زويد، وكانوا يستقلون عددا من السيارت.

وأكد شهود العيان أنهم يعيشون حالة من الرعب، خوفا من الجماعات المسلحة، مؤكدين أنهم يستقلون سيارت حديثة يتم دهانها بالطين لتصبح مموهة ولا تستطيع الطائرات رصدها وجميعهم ملثمون.

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مصر 365