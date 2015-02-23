جنح إرهاب الزقازيق تحبس 45 إخوانيا 5 سنوات لتحريضهم على العنف

قررت محكمة جنح إرهاب الزقازيق بالشرقية، برئاسة المستشار أمير المؤمنين منذ قليل، بالسجن 5 سنوات لـ45 من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، لتحرضيهم على العنف وحيازتهم منشورات وتعطيل أحكام الدستور.

وكان اللواء رفعت خضر مدير المباحث الجنائية بالشرقية، تلقى إخطارا من العميد عاطف الشاعر رئيس مباحث المديرية، يفيد بقيام 45 من أعضاء جماعة الإخوان بينهم أستاذ مساعد بجامعة الزقازيق وخطيب وإمام ومهندس زراعى وطبيب بشرى وموجه بالتربية والتعليم، بالتحريض على العنف وحيازة منشورات تحريضية وتعطيل أحكام الدستور والتعدى على الحريات العامة والشخصية وذلك على ذمة القضية رقم 54792 لسنة 2014 جنح مركز الزقازيق.