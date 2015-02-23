تأجيل محاكمة مرسى وقيادات الإخوان بقضية "الهروب الكبير" لـ25 فبراير

أرجأت الدائرة "15" بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلاميًا بـ"الهروب الكبير"، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، و130 متهمًا من بينهم: رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاى، وآخرون من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى، لـ25 فبراير الجارى، لاستكمال سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين أحمد أبو مشهور ورجب عبد الرحمن وعماد شمس محمد.

صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى، بسكرتارية أحمد جاد ومحمد رضا.