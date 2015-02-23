شركة الكهرباء "القطرية الإسرائيلية" تقطع التيار عن محافظتين بفلسطين

قطعت شركة الكهرباء "القطرية الإسرائيلية" اليوم الاثنين، الكهرباء عن أجزاء واسعة من محافظتى نابلس وجنين.

وقال رئيس مجلس إدارة كهرباء الشمال ورئيس بلدية نابلس غسان الشكعة، فى تصريح له اليوم، إن "القطرية الإسرائيلية" فصلت التيار الكهربائى عن ١٨ مجلسا بلديا وقرويا فى محافظتى نابلس وجنين بعد ظهر اليوم ضمن الإجراءات التحذيرية والتهديدات لدفع الديون المترتبة على شركة كهرباء الشمال.

وأضاف أن القطرية ربما تتعمد فصل التيار الكهربائى بشكل يومى عن نابلس وجنين ولا يمكن تحديد ساعات الفصل.

وطالب الشكعة المواطنين بدفع الديون المترتبة عليهم لشركة كهرباء الشمال لتتمكن الأخيرة من دفع ما ترتب عليها من ديون.

وكانت "القطرية الإسرائيلية" قطعت اليوم الكهرباء لساعة من الزمن، ما أدى إلى تعطيل العديد من المصانع والشركات، وإعاقة عملها فى ساعات الذروة، كما علق مئات المواطنين فى مصاعد البنايات فى المحافظتين.

ومن جانبه، ندد محافظ جنين اللواء إبراهيم رمضان فى تصريح لـ"وفا"، بهذه السياسة التى تأتى فى سياق الضغط على الشعب وقيادته فى محاولة لثنيهم عن التوجه إلى المحاكم الدولية من أجل محاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الإسرائيلى.

وأضاف أن سلطات الاحتلال ستقوم بقطع التيار الكهربائى عن المحافظة يوميًا، وتم تقسيم المحافظة إلى مناطق، مشيرًا إلى أنه ستتم مخاطبة الجهات المعنية بالأمر.

إسرائيل تقطع التيار عن نابلس وجنين لتراكم الديون على شركة كهرباء فلسطينية