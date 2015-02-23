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مسحلو " داعش " يسيطرون على عدة قرى آشورية بمدينة الحسكة السورية

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مسحلو " داعش " يسيطرون على عدة قرى آشورية بمدينة الحسكة السورية مسحلو " داعش " يسيطرون على عدة قرى آشورية بمدينة الحسكة السورية
سيطر مسلحو تنظيم " داعش " الإرهابى على عدد كبير من القرى الآشورية بمدينة الحكسة السورية بعد اشتباكات عنيفة مع وحدات الحماية الكردية.

ونقلت قناة "العربية" الاخبارية عن ناشطين سوريين قولهم - اليوم الاثنين "إن مسحلى تنظيم "داعش" سيطروا على عدد كبير من قرى الآشوريين بمدينة الحكسة السورية ، بعد اشتباكات عنيفة مع وحدات الحماية الكردية ، حيث قام عناصر داعش بالاستلاء على كل من "تل شاميرام وتل طلعة وتل طال وتل هرمز وقبر شامية".

وأضافوا أن مسحلى التنظيم اقتحموا منازل المدنيين ، وخطفوا عدد كبير منهم واحتجازهم كرهائن ، مشيرين إلى أن العائلات الآشورية لجأت إلى الكنائس بمدينة الحسكة للاحتماء بها من مسلحى التنظيم.
>يذكر أن مدفعية النظام السورى استهدفت فى وقت سابق اليوم مواقع تنظيم " داعش " الإرهابى فى الريف الغربى للحسكة وبلدة تل تمر بهدف دعم القوات المقاتلة هناك.
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