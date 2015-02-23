أمير الكويت يعود إلى بلاده قادما من الأردن

عاد امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح والوفد الرسمى المرافق له إلى بلاده مساء اليوم الاثنين قادما من المملكة الاردنية الهاشمية وذلك بعد زيارة استمرت يوما واحدا.

وكان فى استقباله بالمطار ولى العهد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح والشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ونائب وزير شؤون الديوان الاميرى الشيخ على جراح الصباح.

وضم الوفد الرسمى المرافق للامير خلال زيارته للاردن كلا من النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح وعدد من كبار المسئولين الكويتين.

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