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Birdman الفائز الأكبر في جوائز الأوسكار

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Birdman الفائز الأكبر في جوائز الأوسكار Birdman الفائز الأكبر في جوائز الأوسكار

الإثنين 23-02-2015 10:21

إنتهى منذ دقائق الحفل الـ 87 لتوزيع جوائز الأوسكار الذي جرى على مسرح دولبي في لوس أنجيلس، وقدمه الممثل Neil Patrick Harris الذي ظهر خلال الحفل شبه عار وبملابسه الداخلية ساخرا من مشهد في فيلم Birdman الذي خرج من الحفل منتصراً مع أربع جوائز أوسكار في الفئات الأساسية حيث حصد جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل تصوير، في المقابل حصد فيلم The Grand Budapest Hotel أربع جوائز أيضاً وهي أفضل تصفيف شعر وماكياج وأفضل موسيقى وأفضل ديكور وأفضل أزياء. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم
Birdman

أفضل مخرج
Alexandro G. Iñárritu, Birdman

أفضل ممثل
Eddie Redmayne, The Theory of Everything

أفضل ممثلة
Julianne Moore, Still Alice

أفضل تصوير
Emmanuel Lubezki, Birdman

أفضل فيلم أجنبي
Ida

أفضل سيناريو مقتبس
The Imitation Game

أفضل سيناريو أصلي
Birdman

أفضل تصفيف شعر وماكياج
The Grand Budapest Hotel

أفضل موسيقى
The Grand Budapest Hotel

أفضل أغنية
“Glory,” Selma

أفضل فيلم كرتوني
Big Hero 6

أفضل فيلم وثائقي قصير
Crisis Hotline: Veterans Press 1

أفضل مونتاج
Whiplash

أفضل ديكور
The Grand Budapest Hotel

أفضل فيلم كرتوني قصير
Feast

أفضل فيلم قصير
The Phone Call.

أفضل مونتاج صوت
American Sniper

أفضل ميكساج صوت
Whiplash

أفضل مؤثرات بصرية
Interstellar

أفضل فيلم وثائقي
Citizenfour

أفضل ممثل في دور مساعد
J.K. Simmons, Whiplash

أفضل ممثلة في دور مساعد
Patricia Arquette, Boyhood

أفضل أزياء
Milena Canonero, The Grand Budapest Hotel

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