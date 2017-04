Birdman الفائز الأكبر في جوائز الأوسكار

إنتهى منذ دقائق الحفل الـ 87 لتوزيع جوائز الأوسكار الذي جرى على مسرح دولبي في لوس أنجيلس، وقدمه الممثل Neil Patrick Harris الذي ظهر خلال الحفل شبه عار وبملابسه الداخلية ساخرا من مشهد في فيلم Birdman الذي خرج من الحفل منتصراً مع أربع جوائز أوسكار في الفئات الأساسية حيث حصد جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل تصوير، في المقابل حصد فيلم The Grand Budapest Hotel أربع جوائز أيضاً وهي أفضل تصفيف شعر وماكياج وأفضل موسيقى وأفضل ديكور وأفضل أزياء. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:

أفضل فيلم

Birdman

أفضل مخرج

Alexandro G. Iñárritu, Birdman

أفضل ممثل

Eddie Redmayne, The Theory of Everything

أفضل ممثلة

Julianne Moore, Still Alice

أفضل تصوير

Emmanuel Lubezki, Birdman

أفضل فيلم أجنبي

Ida

أفضل سيناريو مقتبس

The Imitation Game

أفضل سيناريو أصلي

Birdman

أفضل تصفيف شعر وماكياج

The Grand Budapest Hotel

أفضل موسيقى

The Grand Budapest Hotel

أفضل أغنية

“Glory,” Selma

أفضل فيلم كرتوني

Big Hero 6

أفضل فيلم وثائقي قصير

Crisis Hotline: Veterans Press 1

أفضل مونتاج

Whiplash

أفضل ديكور

The Grand Budapest Hotel

أفضل فيلم كرتوني قصير

Feast

أفضل فيلم قصير

The Phone Call.

أفضل مونتاج صوت

American Sniper

أفضل ميكساج صوت

Whiplash

أفضل مؤثرات بصرية

Interstellar

أفضل فيلم وثائقي

Citizenfour

أفضل ممثل في دور مساعد

J.K. Simmons, Whiplash

أفضل ممثلة في دور مساعد

Patricia Arquette, Boyhood

أفضل أزياء

Milena Canonero, The Grand Budapest Hotel