Birdman الفائز الأكبر في جوائز الأوسكار

الإثنين 23-02-2015 10:21
إنتهى منذ دقائق الحفل الـ 87 لتوزيع جوائز الأوسكار الذي جرى على مسرح دولبي في لوس أنجيلس، وقدمه الممثل Neil Patrick Harris الذي ظهر خلال الحفل شبه عار وبملابسه الداخلية ساخرا من مشهد في فيلم Birdman الذي خرج من الحفل منتصراً مع أربع جوائز أوسكار في الفئات الأساسية حيث حصد جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج وأفضل سيناريو أصلي وأفضل تصوير، في المقابل حصد فيلم The Grand Budapest Hotel أربع جوائز أيضاً وهي أفضل تصفيف شعر وماكياج وأفضل موسيقى وأفضل ديكور وأفضل أزياء. فيما يلي اللائحة الكاملة للفائزين:
أفضل فيلم
Birdman
أفضل مخرج
Alexandro G. Iñárritu, Birdman
أفضل ممثل
Eddie Redmayne, The Theory of Everything
أفضل ممثلة
Julianne Moore, Still Alice
أفضل تصوير
Emmanuel Lubezki, Birdman
أفضل فيلم أجنبي
Ida
أفضل سيناريو مقتبس
The Imitation Game
أفضل سيناريو أصلي
Birdman
أفضل تصفيف شعر وماكياج
The Grand Budapest Hotel
أفضل موسيقى
The Grand Budapest Hotel
أفضل أغنية
“Glory,” Selma
أفضل فيلم كرتوني
Big Hero 6
أفضل فيلم وثائقي قصير
Crisis Hotline: Veterans Press 1
أفضل مونتاج
Whiplash
أفضل ديكور
The Grand Budapest Hotel
أفضل فيلم كرتوني قصير
Feast
أفضل فيلم قصير
The Phone Call.
أفضل مونتاج صوت
American Sniper
أفضل ميكساج صوت
Whiplash
أفضل مؤثرات بصرية
Interstellar
أفضل فيلم وثائقي
Citizenfour
أفضل ممثل في دور مساعد
J.K. Simmons, Whiplash
أفضل ممثلة في دور مساعد
Patricia Arquette, Boyhood
أفضل أزياء
Milena Canonero, The Grand Budapest Hotel