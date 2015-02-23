إيما واتسون توضح حقيقة علاقتها بالأمير هاري

انتشر في الآونة الأخيرة الكثير من الأخبار التي تفيد بوجود علاقة عاطفية بين الأمير Harry والممثلة العالمية Emma Watson، في الوقت الذي لم يُعر أحد الطرفين الموضوع أيّ اهتمام، خصوصاً أن إشاعات كهذه تطال مختلف النجوم بشكل مستمرّ.

وبالرغم من أنّ Watson البالغة من العمر 24 عاماً لا تكترث لأحاديث الصحف والمواقع الإلكترونية، فقد قرّرت الخروج عن صمتها ووضع حدّ لتلك الأقاويل التي لا تمتّ إلى الواقع بصلة.

وقالت Emma من خلال صفحتها الخاصة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي: "تذكّروا ما قلته لكم.. لا يجب أن نصدق كلّ ما نراه في وسائل الإعلام".

يُشار إلى أن النجمة Emma Watson انفصلت منذ حوالى 3 أشهر عن حبيبها Matthew Janney، بعد علاقة استمرت حوالى السنة، بسبب جدول أعمالها الحافل بالنشاطات والمشاريع الفنية، الذي جعلها غير قادرة على منحه الوقت والاهتمام اللازمين، بينما أثار الأمير Harry مؤخراً الشكوك حول ارتباطه بملكة جمال إدنبرة السابقة Camilla Thurlow.

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