طلاق مفاجىء لجورج الراسي وزوجته جويل حاتم

بصورة مفاجئة شكّلت صدمة لمتابعيها، أعلنت جويل حاتم زوجة الفنان جورج الراسي عبر حسابها على الفايسبوك، طلاقها من زوجها مؤكدة على احترامها له، واعتذرت من كل متابعيها على الفايسبوك بسبب عدم قدرتها على الرد عليهم لأنها ستأخذ فترة من الراحة.

من جهته التزم جورج الصمت، ولم يكتب أي تعليق على الفايسبوك حيث لا يزال يحتفظ بصورته مع جويل وابنهما جو "بروفايل" لصفحته.

وكان جورج وجويل قد تعارفا العام الماضي وتزوّجا بعدها بفترة قصيرة وأنجبا ابنهما جو قبل أشهر، وقد أطلا معاً في عيد الحب في أكثر من برنامج تلفزيوني، كان آخرها على شاشة تلفزيون المستقبل الأسبوع الماضي، كما أنهما احتفلا قبل أيام بعيد ميلادهما وكانت تبدو عليهما مظاهر السعادة، ولم يكن ثمة ما يوحي بأن علاقتهما تمرّ بأزمة.