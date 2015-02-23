حفل الأوسكار يجمع أهم نجوم العالم.. وهذه أسماء الفائزين

إنطلقت مساء الأحد في 22 فبراير فعاليات الدورة الـ 87 لحفل توزيع جوائز الـ Oscar السنوي، الذي يقام على مسرح Dolby في ولاية أنجلوس الأمريكية.

هذا الحفل الضخم قدمه هذا العام الممثل Neil Patrick Harris للمرة الأولى، وحضره نخبة من أهم وألمع نجوم هوليوود، كا قدمت خلاله النجمة Lady Gaga آخر وأحدث أغنياتها.

هنا لائحة الفائزين بجوائز الـ Oscar لهذا العام:

أفضل فيلم أجنبي

Ida

أفضل ممثل في دور مساعد

J.k Simmons عن فيلم Whiplash

أفضل ممثلة في دور بطولة

Patricia Arquette عن فيلم Boyhood

أفضل فيلم رسوم متحركة طويل

Big Hero 6

أفضل تصوير سينمائي

Emmanuel Obaseki عن فيلم Birdman

أفضل مؤثرات بصرية

فيلم Interstellar

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Mark Coulier & Frances Hannonعن فيلم The Grand Budapest Hotel

أفضل مؤثرات صوتية

Craig Mann & Ben Wilkins & Thomas Curleyعن فيلم Whiplash

أفضل تصميم ملابس

Milena Canonero عن فيلم The Grand Budapest Hotel

أفضل فيلم واقعي قصير

The Phone Call

أفضل مونتاج

Tom Cross عن فيلم Whiplash

أفضل مونتاج صوت

Bub Asman & Alan Robert Murray عن فيلم American Sniper

أفضل فيلم قصير رسوم متحركة

Feast

أفضل فيلم وثائقي طويل

Citizenfour

أفضل إنتاج

Anna Pinnock & Adam Stockhausen عن فيلم The Grand Budapest Hotel

أفضل فيلم وثائقي قصير

Crisis Hotline: Veterans Press 1

أفضل ممثلة

Julianne Moore

