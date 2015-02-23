حفل الأوسكار يجمع أهم نجوم العالم.. وهذه أسماء الفائزين
الإثنين 23-02-2015 13:48
إنطلقت مساء الأحد في 22 فبراير فعاليات الدورة الـ 87 لحفل توزيع جوائز الـ Oscar السنوي، الذي يقام على مسرح Dolby في ولاية أنجلوس الأمريكية.
هذا الحفل الضخم قدمه هذا العام الممثل Neil Patrick Harris للمرة الأولى، وحضره نخبة من أهم وألمع نجوم هوليوود، كا قدمت خلاله النجمة Lady Gaga آخر وأحدث أغنياتها.
هنا لائحة الفائزين بجوائز الـ Oscar لهذا العام:
أفضل فيلم أجنبي
Ida
أفضل ممثل في دور مساعد
J.k Simmons عن فيلم Whiplash
أفضل ممثلة في دور بطولة
Patricia Arquette عن فيلم Boyhood
أفضل فيلم رسوم متحركة طويل
Big Hero 6
أفضل تصوير سينمائي
Emmanuel Obaseki عن فيلم Birdman
أفضل مؤثرات بصرية
فيلم Interstellar
أفضل مكياج وتصفيف شعر
Mark Coulier & Frances Hannonعن فيلم The Grand Budapest Hotel
أفضل مؤثرات صوتية
Craig Mann & Ben Wilkins & Thomas Curleyعن فيلم Whiplash
أفضل تصميم ملابس
Milena Canonero عن فيلم The Grand Budapest Hotel
أفضل فيلم واقعي قصير
The Phone Call
أفضل مونتاج
Tom Cross عن فيلم Whiplash
أفضل مونتاج صوت
Bub Asman & Alan Robert Murray عن فيلم American Sniper
أفضل فيلم قصير رسوم متحركة
Feast
أفضل فيلم وثائقي طويل
Citizenfour
أفضل إنتاج
Anna Pinnock & Adam Stockhausen عن فيلم The Grand Budapest Hotel
أفضل فيلم وثائقي قصير
Crisis Hotline: Veterans Press 1
أفضل ممثلة
Julianne Moore
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