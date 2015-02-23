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حفل الأوسكار يجمع أهم نجوم العالم.. وهذه أسماء الفائزين

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الإثنين 23-02-2015 13:48

إنطلقت مساء الأحد في 22 فبراير فعاليات الدورة الـ 87 لحفل توزيع جوائز الـ Oscar السنوي، الذي يقام على مسرح Dolby في ولاية أنجلوس الأمريكية.

هذا الحفل الضخم قدمه هذا العام الممثل Neil Patrick Harris للمرة الأولى، وحضره نخبة من أهم وألمع نجوم هوليوود، كا قدمت خلاله النجمة Lady Gaga آخر وأحدث أغنياتها.

هنا لائحة الفائزين بجوائز الـ Oscar لهذا العام:

أفضل فيلم أجنبي
Ida
أفضل ممثل في دور مساعد

J.k Simmons عن فيلم  Whiplash

أفضل ممثلة في دور بطولة

Patricia Arquette عن فيلم Boyhood

أفضل فيلم رسوم متحركة طويل
Big Hero 6

أفضل تصوير سينمائي
Emmanuel Obaseki عن فيلم  Birdman

أفضل مؤثرات بصرية
فيلم  Interstellar

أفضل مكياج وتصفيف شعر

Mark Coulier  & Frances Hannonعن فيلم  The Grand Budapest Hotel

أفضل مؤثرات صوتية

Craig Mann & Ben Wilkins & Thomas Curleyعن فيلم Whiplash

أفضل تصميم ملابس
Milena Canonero عن فيلم  The Grand Budapest Hotel

أفضل فيلم واقعي قصير

The Phone Call

أفضل مونتاج

Tom Cross عن فيلم Whiplash

أفضل مونتاج صوت

Bub Asman & Alan Robert Murray عن فيلم American Sniper

أفضل فيلم قصير رسوم متحركة
Feast

أفضل فيلم وثائقي طويل
Citizenfour

أفضل إنتاج

Anna Pinnock & Adam Stockhausen عن فيلم The Grand Budapest Hotel

أفضل فيلم وثائقي قصير
Crisis Hotline: Veterans Press 1

أفضل ممثلة
Julianne Moore
 

 

 

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