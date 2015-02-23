بعد اختفائه... العثور على والد ابنة مريم أوزيرلي في المكسيك

بعد اختفائه إثر اتهامه بالإفلاس، ظهر رجل الأعمال جان أتيش والد ابنة الفنانة مريم أوزيرلي لارا مؤخراً على شاطىء تولوم في المكسيك وحيداً مستمتعاً بإجازة بحرية يمضيها بعيداً عن مشاكله القانونية والمالية المعقدة في بلده، التي فر منها سراً دون إعلام أحد من عائلته أو أصدقائه حيث اختفى لفترة قصيرة إثر اتهام شركات عدة له بالإفلاس والإحتيال،بالإضافة إلى مطالبته بأموال تقدر ب 30 مليون يورو.

وادعى جان أتيش لسياح أتراك أنه مقيم في فيلا مجاورة للشاطىء، ولم يكن يبدو عليه الإنزعاج أو الإكتئاب بل كان يشعر الراحة في المكان المقيم فيه منذ اختفائه الغامض، ولم يصدر عن مريم أوزيرلي أي تصريح بشأنه كما لم يجرؤ إعلامي على طرح أي سؤال عليها عنه في مؤتمرها الصحفي الأخير في اسطنبول ولا خلال حضورها حفل افتتاح فيلم"اللطيف والخطير".

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