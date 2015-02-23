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الصحة: نتائج تحاليل المعامل المركزية تؤكد إصابة حالة بڤيروس H5N1

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الصحة: نتائج تحاليل المعامل المركزية تؤكد إصابة حالة بڤيروس H5N1 الصحة: نتائج تحاليل المعامل المركزية تؤكد إصابة حالة بڤيروس H5N1

وزارة الصحة

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إصابة حالة مؤكدة بڤيروس “H5N1″ أنفلونزا الطيور، وهي لرجل يبلغ من العمر 34 عامًا من محافظة الفيوم ومازال تحت العلاج بمستشفى الفيوم العام.

وأكد البيان الذي أصدرته الوزارة ظهر اليوم شفاء وخروج أربعة حالات مؤكدة بمرض أنفلونزا الطيور، وهم، لرجل يبلغ من العمر 36 عامًا من محافظة القاهرة، ورجل يبلغ من العمر 38 عامًا من محافظة القليوبية، ورجل يبلغ من العمر 27 عامًا من محافظة المنيا، وطفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف من محافظة القليوبية؛ وبذلك يصبح إجمالي عدد حالات التي تتلقى العلاج الآن بمستشفيات وزارة الصحة 8 حالات.

وأضاف البيان، “تهيب وزارة الصحة والسكان بالمواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بالتوجه الفوري لأقرب مستشفى لتلقي الخدمة الصحية في حالة ظهور أعراض أنفلونزا عليهم، حيث أن تلقي المصابين لمرض أنفلونزا الطيور لعقار التاميفلو خلال أول 24 ساعة من بدء ظهور الأعراض يزيد من معدلات الشفاء من المرض ويقلل من معدلات الوفاة”.

وأتم البيان، “تنصح وزارة الصحة المواطنين الذين يتعاملون مع الدواجن بتوخي الحذر والحيطة عند التعامل مع الطيور خصوصًا التى يظهر عليها أعراض مرضية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع حدوث العدوى مثل تغطية الفم والأنف عند التعامل مع الدواجن وغسل الأيدي بالماء والصابون بعد التعامل مع الطيور وعدم اصطحاب الأطفال لأماكن تربية الطيور أو الذبح وكذلك ضرورة فصل الطيور عن أماكن المعيشة”.

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