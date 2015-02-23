جنوب سيناء تكرم 4 مدارس لتفوقهم فى الإذاعة المدرسية

كرم الإذاعى أسامة عفيفى رئيس إذاعة جنوب سيناء صباح اليوم الاثنين وكيل وزارة التعليم و 4 مدارس، وجاء التكريم من من داخل استوديو إذاعة جنوب سيناء عقب خطاب الرئيس السيسى الذى أعطى تشجيعا للضيوف.

وأضاف الإذاعى أسامة عفيفى رئيس الاذاعة أن برنامج "مدرسة على الهوا"، كشف مواهب عديدة لتلاميذ وطلاب جنوب سيناء، مشيرا الى أن البرنامج هو الوحيد على مستوى الجمهورية الذى ينقل على الهواء طابور الصباح والتمرينات والإذاعة المدرسية.

وقد قدمت الاذاعة الدروع وشهادات التقدير لوكيل وزارة التعليم بالمحافظة و4 مدارس تميزت فى الاذاعة المدرسية هى مدرسة رفاعة الطهطاوى الاعدادية ومدرسة الزهور الاعدادية ومدرسة السيدة خديجة الاعدادية بنات ومدرسة الصناعات الثانوية.

و قال السيد سويلم وكيل وزارة التربيه والتعليم بجنوب سيناء انه لابد ان نقتدى بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى العمل والاجتهاد من اجل الوطن مشيرا الى انه يرفض العمل الروتينى داخل المدارس وطالب المدارس بالعمل من خارج الصندوق والابتكار والإبداع والاهتمام بالأنشطة وخاصة فى الوديان وأوضح سويلم انه قرر أن يكون فى المدارس الاسبوع القادم موضوع تعبير عن الاخلاص فى العمل.