أخبار عاجلة

التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جنوب سيناء تكرم 4 مدارس لتفوقهم فى الإذاعة المدرسية

Google+ Print
جنوب سيناء تكرم 4 مدارس لتفوقهم فى الإذاعة المدرسية جنوب سيناء تكرم 4 مدارس لتفوقهم فى الإذاعة المدرسية
كرم الإذاعى أسامة عفيفى رئيس إذاعة جنوب سيناء صباح اليوم الاثنين وكيل وزارة التعليم و 4 مدارس، وجاء التكريم من من داخل استوديو إذاعة جنوب سيناء عقب خطاب الرئيس السيسى الذى أعطى تشجيعا للضيوف.

وأضاف الإذاعى أسامة عفيفى رئيس الاذاعة أن برنامج "مدرسة على الهوا"، كشف مواهب عديدة لتلاميذ وطلاب جنوب سيناء، مشيرا الى أن البرنامج هو الوحيد على مستوى الجمهورية الذى ينقل على الهواء طابور الصباح والتمرينات والإذاعة المدرسية.

وقد قدمت الاذاعة الدروع وشهادات التقدير لوكيل وزارة التعليم بالمحافظة و4 مدارس تميزت فى الاذاعة المدرسية هى مدرسة رفاعة الطهطاوى الاعدادية ومدرسة الزهور الاعدادية ومدرسة السيدة خديجة الاعدادية بنات ومدرسة الصناعات الثانوية.

و قال السيد سويلم وكيل وزارة التربيه والتعليم بجنوب سيناء انه لابد ان نقتدى بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى العمل والاجتهاد من اجل الوطن مشيرا الى انه يرفض العمل الروتينى داخل المدارس وطالب المدارس بالعمل من خارج الصندوق والابتكار والإبداع والاهتمام بالأنشطة وخاصة فى الوديان وأوضح سويلم انه قرر أن يكون فى المدارس الاسبوع القادم موضوع تعبير عن الاخلاص فى العمل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365