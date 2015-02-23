بلاغ ضد محافظ الشرقية لإقامة حفل تكريم بعد قتل المصريين فى ليبيا بيوم واحد

تقدم رئيس اللجنة العامة لشباب حزب الوفد بالشرقية محمد ذكى عبد العزيز، اليوم الاثنين، ببلاغ إلى المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، ضد الدكتور رضا عبد السلام محافظ الشرقية حمل رقم 762 لسنة 2015 طالب فيه بتحريك دعوى جنائية من النيابة العامة لعزل محافظ الشرقية من منصبة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات.

وطالب البلاغ بعزل المحافظ من منصبه، لموفقته على إقامة حفل بنادى الشرطة بالزقازيق لتكريم مدير أمن الشرقية السابق بمناسبة ترقيته إلى مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الدلتا والمشاركة فى الحفل الذى احتوى على مظاهر البهجة والفرح بعد مرور يوم واحد فقط على إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية الحداد العام فى مصر حزنا على استشهاد 21 مصريًا بدولة ليبيا على أيدى عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى.

وقال ذكى خلال البلاغ، إن الحداد هو وسيلة تعبر بها الدولة عن رغبتها فى إشاعة درجة من التقدير والاحترام لأرواح والشهداء والتزام بسلوك يتسم بالحزن والامتناع عن كل مظهر من مظاهر البهجة والاحتفال وهو الأمر الذى لم يلتزم به محافظ الشرقية.

وتابع ذكى أنه كإعلامى ورئيس لجنة شباب حزب الوفد بالشرقية من مهام عمله متابعة الأحداث، موضحاً أنه شعر بتقصير متعمد من محافظ الشرقية خلال الحفل الذى وافق عليه وشارك فيه وهى أمور معروفة وموثقة بالفيديوهات والصور قائلا: "إننى كمواطن مصرى لحقنى الضرر الشديد من جراء هذا الفعل المتعمد من محافظ الشرقية بالاستهتار بدماء المصريين".

واستكمل رئيس لجنة شباب الوفد: "تستحيل الفرح والبهجة تحية لدماء المصريين الزكية فهذه ليست لحظة يستطيع فيها مصرى ينتمى بصدق للأرض أن يقبل بأى مظهر للبهجة لا تراعى الظروف التى تمر بها البلاد ولا تليق بحجم الكارثة التى تعيشها مصر وقد لجأت للنيابة العامة باعتبارها تنوب عن الشعب المصرى للتحقيق فى الواقعة المؤسفة".

وطالب ذكى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية بالتحقيق فى بلاغه واتخاذ اللازم قانونا ضد محافظ الشرقية بالعزل من منصبه وضد أى شخص مسئول لم يلتزم بقرار رئيس الجمهورية بإعلان الحداد العام فى مصر واحترامه طبقا لنص قانون العقوبات.