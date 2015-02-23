تعزيز إجراءات الأمن حول مقر إقامة محافظ شمال سيناء فى العريش

عززت قوات الأمن إجراءات الحماية لمقر إقامة محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، على ساحل العريش، وأقامت سواتر ترابية، ونشرت قوات أمنية إضافية حول المقر.

وقال مصدر أمنى إن هذه الإجراءات تأتى فى إطار اتخاذ تدابير أمنية جديدة لحماية كل المقرات والمنشآت الأمنية من أى محاولات إرهابية.

كما تم تعزيز إجراءات حماية الارتكازات والنقاط الأمنية على طريق العريش رفح ومجلس مدينة بئر العبد، وشهدت شمال سيناء اليوم عملية استهداف مسلحين لمواطن وسط مدينة العريش.

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