أخبار عاجلة

التقرير الطبى لـ"معاق الدقهلية": تم اغتصابه بشكل كامل ومصاب بشرخ شرجى -
بالصور.. مصر تتسلم الدفعة الثالثة من الرافال والطائرات تحلق فى سماء القاهرة -
ستاد مصر: تصريحات عماد النحاس المدير الفنى لفريق الشرقية عقب الفوز على الزمالك -
ترامب يطيح بأخطر رجل في البيت الأبيض من منصبه -
فيديو| عبد الحميد بسيوني: لاعبو الزمالك السبب في الهزيمة من الشرقية -
الزمالك يتذوق مرارة الخسارة الخامسة على يد الشرقية -
بالفيديو- هل تذكرون ''الطفل المدخن''؟.. هذا ما حل به بعد 7 سنوات -
حظك اليوم برج الدلو الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الحوت الخميس 6/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
كارثة جديدة يقع فيها ماسبيرو.. كتابة اسم الرئيس بشكل «خاطئ» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

تعزيز إجراءات الأمن حول مقر إقامة محافظ شمال سيناء فى العريش

Google+ Print
تعزيز إجراءات الأمن حول مقر إقامة محافظ شمال سيناء فى العريش تعزيز إجراءات الأمن حول مقر إقامة محافظ شمال سيناء فى العريش
عززت قوات الأمن إجراءات الحماية لمقر إقامة محافظ شمال سيناء اللواء عبد الفتاح حرحور، على ساحل العريش، وأقامت سواتر ترابية، ونشرت قوات أمنية إضافية حول المقر.

وقال مصدر أمنى إن هذه الإجراءات تأتى فى إطار اتخاذ تدابير أمنية جديدة لحماية كل المقرات والمنشآت الأمنية من أى محاولات إرهابية.

كما تم تعزيز إجراءات حماية الارتكازات والنقاط الأمنية على طريق العريش رفح ومجلس مدينة بئر العبد، وشهدت شمال سيناء اليوم عملية استهداف مسلحين لمواطن وسط مدينة العريش.


>شهود عيان: مسلحون يقيمون أكمنة جنوب الشيخ زويد ورفح

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365