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جامعة الإسكندرية تعتمد برامج تدريب "أنديرا غاندى" للتعليم عن بعد

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جامعة الإسكندرية تعتمد برامج تدريب "أنديرا غاندى" للتعليم عن بعد جامعة الإسكندرية تعتمد برامج تدريب "أنديرا غاندى" للتعليم عن بعد
اعتمد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، الإعلان عن برامج التدريب المقدمة من جامعة أنديرا غاندى بنظام التعليم عن بعد، فى إطار الاتفاقية المبرمة بينها وبين جامعة الإسكندرية "مشروع الشبكة الإلكترونية الإفريقية"، وتتناول البرامج مجالات الدراسات البيئية، والسياحية، والتغذية وصحة الطفل.

وأكد المجلس، فى اجتماعه برئاسة الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث، أنه تم وضع خطة لإنشاء برامج للتعليم عن بعد يتم بثها من جامعة الإسكندرية للدول الأفريقية، من خلال مشروع الشبكة الإلكترونية الأفريقية بالجامعة والاستفادة من الإمكانيات التقنية التى يوفرها المشروع الذى يصل إلى 54 دولة أفريقية.

وأضاف أن الخطة تتضمن توفير تعليم عالى الجودة، والتعرف على نوعية برامج التعليم عن بعد المطلوبة فى الجامعات الأفريقية، وقيام كليات الجامعة بإعداد البرامج التى يمكن أن تقدمها، ويتم نقلها إلى مختلف الجامعات الأفريقية، وتتوافق مع احتياجات هذه الجامعات، مع وضع معايير لبرامج التعليم عن بعد وقياس أداء هذه البرامج بصفة مستمرة.

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