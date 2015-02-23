مجلس مدينة الغردقة يبدأ أعمال تجميل وتطوير ميدان المستشفى العام

بدأ مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء أحمد قريش رئيس المدينة، فى تجميل ميدان المستشفى العام، وذلك حرصًا على تجميل وتزيين كل شوارع وميادين الغردقة وجميع مدن البحر الأحمر فى إطار الخطة الخاصة بإظهار الصورة الجمالية والسياحية لمدينة الغردقة.

وقال اللواء أحمد قريش رئيس مدينة الغردقة إنه سوف يتم وضع تمثالين لدولفين، بميدان المستشفى العام، وسوف يتم تسليمه فى أسرع وقت ممكن.

ومن ناحية أخرى قام اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر صباح اليوم بجولة تفقدية لمنطقة مساكن أبو عشرة لمتابعة أعمال الرصف والنظافة بالمنطقة وقد استمع إلى شكوى الأهالى بالمنطقة ووعدهم بسرعة تلبية مطالبهم وحل شكواهم.

1- محافظ البحر الأحمر خلال تفقد تطوير شوارع منطقة أبو عشرة

>2- البدء فى تجميل وتزيين ميادين المستشفى العام بالغردقة