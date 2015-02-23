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محافظ كفر الشيخ يطالب مرشحى البرلمان بالتبرع لصالح مراكز الكبد

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محافظ كفر الشيخ يطالب مرشحى البرلمان بالتبرع لصالح مراكز الكبد محافظ كفر الشيخ يطالب مرشحى البرلمان بالتبرع لصالح مراكز الكبد
طالب الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، مرشحى البرلمان بالمحافظة بالتبرع لصالح مراكز الكبد والكلى والأورام والمستشفى الجامعى المتوقف والذى يحتاج لمبالغ كبيرة لتشغيله، ليستفيد بها أكثر من 3ملايين مواطن بكفر الشيخ.

وأوضح المحافظ خلال لقاء بالمواطنين، اليوم الاثنين، بديوان عام محافظة كفر الشيخ لمناقشة مشاكل مراكز وقرى المحافظة، أن عدد المرشحين بـ11دائرة انتخابية بالمحافظة 237 مرشحاً، وكل مرشح سينفق نصف مليون جنيه للدعاية بمجموع 150مليون جنيه لكل المرشحين، مطالبا المرشحين باستغلال أموال الدعاية الانتخابية عن طريق التبرع لصالح مراكز الكبد والأرام والمستشفى الجامعى، ليستفيد بها أكثر من 3ملايين مواطن بكفر الشيخ.

وطالب المحافظ المواطنين أن يكونوا أكثر إيجابية بمنح أصواتهم لمن يتبرع لصالح المحافظة، مؤكدا أن من يتبرع أكثر هو من يقدم فائدة حقيقية لأبناء المحافظة، على عكس من ينفق أمواله على الدعاية بالافتات على الجدران والشوارع بصورة مبالغ فيها مما يؤدى لتشويهها فهو لا يستحق أن يكون ممثلاً لهم.

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مصر 365