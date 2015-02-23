حبس عضو بـ”حازمون” بتهمة تصوير قوات أمن قسم الزاوية الحمراء

أمرت نيابة الزاوية الحمراء برئاسة المستشار تامر الدمرداش بحبس طالب ينتمى إلى حركة “حازمون” 15 يوماً على ذمة التحقيق لاتهامه برصد تحركات الأمن وتصوير القوات أمام قسم شرطة الزاوية ، وإخلاء سبيل أخر بكفالة ألف جنيه.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهم الأول “خالد عبد العليم “ينتمي لحركة “حازمون” ،وشارك في اعتصام رابعة العدوية ، وأن المتهم الثاني ينتمي لنفس الحركة، ولكنه عضو غير فعال في المظاهرات .

وكانت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة “الزاوية الحمراء” ،قد ألقت القبض على “سعيد حمزة ” مدرس على المعاش ، و”خالد عبد العليم” طالب بكلية الشريعة والقانون أثناء قيامهما برصد تحركات قوات القسم المذكور وتصويرها ، وتنبيه المتظاهرون المؤيدون للرئيس محمد مرسى لفض مظاهراتهم قبل وصول قوات الأمن.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم ، وتمت إحالتهما إلى النيابة التى تولت التحقيق.