تعيين إدوارد أوكدن سفيرًا جديدًا لبريطانيا لدى الأردن

أعلنت الخارجية البريطانية اليوم عن تعيين إدوارد أوكدن سفيرًا لبريطانيا لدى المملكة الأردنية الهاشمية خلفا للسفير بيتر ميليت الذي سوف يشغل منصبًا دبلوماسيا آخر، ويبدأ أوكدن مهام منصبه الجديد في إبريل 2015.

شغل السيد أوكدن منذ شهر يوليو 2013 منصب مدير شؤون الشرق الأوسط، وكان مسؤولا عن علاقات المملكة المتحدة بدول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران واليمن، والتحالف الدولي ضد داعش. بعد منصبه سفيرا لدى الإمارات العربية المتحدة لمدة 4 سنوات، شغل منصب المدير التنفيذي للتجارة الاستراتيجية في الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار. كما كان سفير المملكة المتحدة لمكافحة الإرهاب ومدير قسم الدفاع والتهديدات الاستراتيجية بوزارة الخارجية، حيث شغل هذا المنصب لمدة 4 سنوات بعد اعتداءات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة. وعمل أيضا في داوننغ ستريت سكرتيرا خاصا للشؤون الخارجية والدفاع وأيرلندا الشمالية لرئيس الوزراء آنذاك جون ميجور. أمضى السيد أوكدن غالبية حياته المهنية متنقلا بين الشرق الأوسط ولندن، وشغل مناصب في بغداد والخرطوم وواشنطن ومدريد.

لدى تعيينه سفيرا لصاحبة الجلالة البريطانية لدى المملكة الأردنية الهاشمية، قال السيد أوكدن:

في هذه المرحلة الصعبة في المنطقة، تقف المملكة المتحدة جنبا إلى جنب مع الأردن. ويعتبر البلدان أقوى حلفاء لأسباب تاريخية وللمصالح الوطنية المشتركة التي تربطهما. وبالتالي يشرفني جدا أن أقود جهود المملكة المتحدة في الأردن في سعينا معا لأجل أمن بلدينا أولا وفوق كل شيء، وكذلك لأجل نجاح الشركات في بلدينا والعلاقات الثقافية والروابط العديدة القوية – الرسمية وغير الرسمية – التي تربط بين شعبينا. وتظل المملكة المتحدة ملتزمة تماما بدعمها السياسي والاقتصادي القوي لأمن واستقرار وازدهار الأردن.

السيرة الذاتية

> الاسم الكامل: إدوارد أوكدن

> 2013 – حاليا وزارة الخارجية، مدير إدارة الشرق الأوسط

> 2012 – 2013 الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، المدير التنفيذي لشؤون التجارة الاستراتيجية

> 2010 – 2012 الهيئة البريطانية للتجارة والاستثمار، المدير التنفيذي لمجموعة القطاعات

> 2006 – 2010 أبو ظبي، سفير صاحبة الجلالة

> 2004 – 2006 وزارة الخارجية، مدير شؤون الدفاع والتهديدات الاستراتيجية، وسفير لمكافحة الإرهاب

> 2002 – 2004 وزارة الخارجية، مدير شؤون الأمن الدولي

> 2002 وزارة الخارجية، مدير إدارة السياسة الأمنية

> 1998 – 2002 مدريد، نائب رئيس البعثة

> 1997 – 1998 وزارة الخارجية، نائب مدير إدارة الاتحاد الأوروبي (للشؤون الداخلية)

> 1995 – 1997 سكرتير خاص لرئيس الوزراء

> 1992 – 1995 وزارة الخارجية، نائب مدير إدارة الاتحاد الأوروبي (للشؤون الخارجية) وإدارة شرق الأدرياتيكي

> 1988 – 1992 واشنطن، سكرتير خاص للسفير

> 1985 – 1988 الخرطوم، سكرتير ثاني

> 1984 – 1985 بغداد، سكرتير ثالث (سكرتير ثاني لاحقا)

> 1981 التحق بالعمل لدى وزارة الخارجية